Personnytt
Utses till Sverigechef på Logicor
Eva Sterner.
Logicor utser Eva Sterner till ny senior director och Sverigechef. Hon kommer närmast från tjänsten som utvecklingschef på Logicenter.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se