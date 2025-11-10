Personnytt
Uthyrare till New Property
Jonna Sarstedt.
New Property rekryterar Jonna Sarstedt som uthyrare av kontorslokaler. Hon har tidigare arbetat på Fastighetsbyrån sedan 2010.
