Personnytt
Tidigare Areim-vd till JM
Henrik Brinck Landelius.
JM rekryterar Henrik Brinck Landelius som ny chef för affärssegmentet JM Stockholm. Han kommer närmast från rollen som vd för Areim.
