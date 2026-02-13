Personnytt
Sveriges Allmännytta utser samhällspolitisk chef
Håkan Larsson.
Sveriges Allmännytta utser Håkan Larsson till ny samhällspolitisk chef. Han kommer närmast från rollen som samhällspolitisk chef på Villaägarna.
