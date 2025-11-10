Personnytt
Structor Bygg utser vd
Martin Sjödin.
Structor Bygg Stockholm utser Martin Sjödin till ny vd. Han var med och startade bolaget 2001, och har haft flertalet ledande roller som delägare, konstruktör och projekteringsledare.
