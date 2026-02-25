Personnytt
Storsala utser sin CFO till vd
Erik Engvall.
Storsalas styrelse utser Erik Engvall till ny verkställande direktör. Han tillträdde rollen som CFO på Storsala den 7 januari 2025 och var innan dess verksam på Red Six.
