Personnytt

Slättö utser CFO

Jonas Rickardsson. 

Slättö utser Jonas Rickardsson till Chief Financial Officer. Han ansluter till Slättö från konsultfirman Alvarez & Marsal, där han under mer än fem år varit Managing Director för Norden.

