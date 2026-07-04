Personnytt
Skanska utser chef för kommersiell projektutveckling
Håkan Isfalk.
Skanska Sverige utser Håkan Isfalk till chef för kommersiell projektutveckling. Han kommer senast från rollen som marknadschef för bolagets byggverksamhet.
Skanska Sverige utser Håkan Isfalk till chef för kommersiell projektutveckling. Han kommer senast från rollen som marknadschef för bolagets byggverksamhet.
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