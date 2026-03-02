Personnytt
Sehlhall rekryterar affärsanalytiker
Jonathan Luomala.
Sehlhall anställer Jonathan Luomala som affärsanalytiker. Han kommer närmast från KPMG Deal Advisory där han arbetat som Senior Associate inom Transaction Services.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se