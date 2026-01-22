Personnytt
Savills värvar från Riksbanken
Stephan Wollert.
Savills värvar Stephan Wollert som ny head of research. Wollert kommer närmast från Riksbanken där han under många år arbetat med kvalificerad finansiell omvärldsanalys.
