Personnytt
Savills stärker transaktionsverksamheten
Mahsa Badakhsh.
Savills anställer Mahsa Badakhsh som analytiker inom transaktionsverksamheten. Hon har en bakgrund inom investeringar och analys från Accent Equity och EQT.
