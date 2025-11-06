Personnytt
Sakofall utser ny COO
Jens Möllberg.
Sakofall utser Jens Möllberg till ny COO. Han kommer närmast från Hitachi Energy, där han haft en nyckelroll i företagets expansion och utveckling i Ludvika.
