Personnytt
Platsutvecklare till AMF Fastigheter
Johanna Mähler.
AMF Fastigheter anställer Johanna Mähler som platsutvecklare. Hon har haft roller inom affärsutveckling och uthyrning, bland annat på Fastighetsägarna Service och Skandia Fastigheter.
