Personnytt
Obos rekryterar affärsutvecklare
Martina Bergh.
Obos rekryterar Martina Bergh som affärsutvecklare med placering i Stockholm. Hon kommer närmast från Nordr och har tidigare haft nyckelroller på Svefa och SSM.
