Personnytt
Ny generaldirektör för Boverket
Nancy Mattsson.
Regeringen utser Nancy Mattsson till ny generaldirektör för Boverket. Hon arbetar i dag på JM som chef projektutveckling inom förvärv.
Regeringen utser Nancy Mattsson till ny generaldirektör för Boverket. Hon arbetar i dag på JM som chef projektutveckling inom förvärv.
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