Personnytt
Ny affärsområdeschef till Coor
Juha Mennander.
Coor tillsätter Juha Mennander som ny affärsområdeschef för fastighet i Coor Sverige. Han kommer närmast från rollen som affärsområdeschef för fordonstjänster på handelskoncernen Kesko.
Coor tillsätter Juha Mennander som ny affärsområdeschef för fastighet i Coor Sverige. Han kommer närmast från rollen som affärsområdeschef för fordonstjänster på handelskoncernen Kesko.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se