Personnytt

Ny affärsområdeschef till Coor

Juha Mennander. 

Coor tillsätter Juha Mennander som ny affärsområdeschef för fastighet i Coor Sverige. Han kommer närmast från rollen som affärsområdeschef för fordonstjänster på handelskoncernen Kesko.

