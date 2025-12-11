Personnytt
NCC utser ny CFO
Katarina Wilson.
NCC utnämner Katarina Wilson till ny ekonomi- och finansdirektör (CFO). Hon är för närvarande vice vd och COO på AcadeMedia där hon också har varit CFO, chef för koncerncontroll och koncernredovisning.
