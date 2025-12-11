Personnytt

NCC utser ny CFO

Katarina Wilson. 

NCC utnämner Katarina Wilson till ny ekonomi- och finansdirektör (CFO). Hon är för närvarande vice vd och COO på AcadeMedia där hon också har varit CFO, chef för koncerncontroll och koncernredovisning.

Rätta artikel

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Moa Granath
Går från SBP Kredit till Toboprop
Dennis Hagenborn
CA Fastigheter utser regionchef i Malmö
Tom Hagen
Prisma Properties utser vice vd
Christoffer Walljaeger
Senior Director till Trinova
Pontus Winqvist
Utses till CFO inom Skanska Group
Jessica Meyer
Tenant & Partner utökar med konsult i Göteborg
Alice Brolin
Projektledare till Tenant & Partner
Fredrik Hjortzén
HSB värvar från Besqab
Pierre Mazeret
Catena utser regionchef i öst
Joakim Signäs
Chief Treasury Officer till Titania
Mats Brandt
Vd-skifte i Magnolia Bostad
Robin Askelöf
Ny marknads- och kommunikationschef till Fabege
Evelina Enochsson
Blir chef för SGBC:s certifieringsavdelning
Désirée Moberg
Blir ordinarie BREEAM-chef på SGBC
Filip Roos
SGBC utser ekonomichef
Katarina Sonnevi
Går från Cushman & Wakefield till Catella
Ida Granqvist
Ny vd för Skanska Fastigheter Göteborg
Hedvig Falgén Andreassen
Head of finance till Slättö
Jonas Rickardsson
Slättö utser CFO
Gustav Thorsell
Går från Causey Westling till Savills
Oskar Mosén
Återvänder till Savills från Colliers
Nermina Dautovic
Går från CBRE till Cushman & Wakefield
Frida Hultén
HSB rekryterar chef för ombyggnad underhåll
Peter Hovlund
Kristinehamnsbostäder utser vd