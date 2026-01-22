Personnytt
Managing Director till Aeonic
Gunnar Larsson.
Aeonic rekryterar Gunnar Larsson som Managing Director. Han har tidigare arbetat främst inom Capital Markets på bland annat CBRE IM, JLL, Colliers och CBRE samt i egna bolag.
