Personnytt
Magnusson utökar inom real estate
Ludwig Mild.
Magnusson Advokatbyrå utökar sitt real estateteam med Ludwig Mild. Han kommer närmast från Lindahl och var innan dess verksam på Real Advokatbyrå.
