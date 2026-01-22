Personnytt

Magnusson utökar inom real estate

Ludwig Mild. 

Magnusson Advokatbyrå utökar sitt real estateteam med Ludwig Mild. Han kommer närmast från Lindahl och var innan dess verksam på Real Advokatbyrå.

