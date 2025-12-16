Personnytt
Logistri utser vice vd
Sofia Aasvold.
Logistri Fastighets utnämner Sofia Aasvold till vice vd. Hon har varit en del av Logistris ledning sedan januari 2025 och ansvarar för bolagets fastighetsförvaltning och utveckling.
