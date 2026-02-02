Personnytt
Lansa Fastigheter utser fastighetschef
Bengt-Arne Björk.
Lansa Fastigheter utser Bengt-Arne Björk till ny fastighetschef. Han kommer närmast från rollen som vd för Schenker Property Sweden.
