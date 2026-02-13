Personnytt
Lämnar Victoriahem för Croisette
Ludwig Wahlqvist.
Croisette värvar Ludwig Wahlqvist till sitt Capital Markets-team i Stockholm. Han ansluter från Victoriahem där han arbetade med förvaltning och uthyrning.
