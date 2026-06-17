Personnytt
Lämnar Tenant & Partner och går till Savills
Eva Wallenius.
Savills anställer Eva Wallenius som rådgivare kring uthyrning av kontor. Hon kommer närmast från Tenant & Partner.
Savills anställer Eva Wallenius som rådgivare kring uthyrning av kontor. Hon kommer närmast från Tenant & Partner.
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