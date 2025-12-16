Personnytt
Lämnar SBB och går till PPI
Annika Ekström.
Norska PPI utser Annika Ekström till ny Chief Operating Officer (COO) och medlem av ledningsgruppen i PPI. Hon har varit fastighetsdirektör och vice vd för SBB sedan 2019.
