Personnytt
Lämnar Gate46 för Alecta Fastigheter
Olivia Lindström.
Alecta Fastigheter rekryterar Olivia Lindström som leasing manager. Hon kommer närmast från Gate46 där hon varit fastighetskonsult.
