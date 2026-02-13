Personnytt

KlaraBo utser vice vd

Magnus Nordholm. 

styrelsen i KlaraBo utser Magnus Nordholm till vice vd. Han är för närvarande bolagets CFO och kommer även att fortsätta i den rollen efter tillträdet som vice vd.

Rätta artikel

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Laura Barstow
Slättö utser Managing Director
Stefan Rehler
Tillträder som director på Croisette i Göteborg
Ludwig Wahlqvist
Lämnar Victoriahem för Croisette
Simon Ytterholm
Går från Slättö till Croisette
Håkan Larsson
Sveriges Allmännytta utser samhällspolitisk chef
Aileen Alami
CauseyWestling anställer analytiker
Gustav Björkman
Går från Colliers till New Property
Carl Wollin
New Property utökar leasingteamet
Juha Mennander
Ny affärsområdeschef till Coor
Robin Sundin
Setterwalls utser managing partner i Göteborg
Bengt-Arne Björk
Lansa Fastigheter utser fastighetschef
Mark Silfver
Vd-skifte i Relier Syd
Susanne Pollack
Sweco rekryterar CTIO
Krister Bergh
Blir säkerhetschef på Sollentunahem
Anna Nyberg
Blir head of asset management på Trophi
Gustav Jansson
Catella Group rekryterar CFO
Maria Börtemark
Avancerar inom Alecta Fastigheter
Jenny Hammarlund
Blir global chef för OTPP
Lukas Forslund
Ny verksamhetsansvarig till Stockholms Hamnkvarter
Ruzbeh Shamloo
Går från Besqab till Creiman
Susanne Åhlén
Frankgruppen utser vd
Anders Nordström
Doxa utser transaktionschef
Alexandra Lundberg
CBRE-bolag utser head of building consultancy i Sverige
Magnus Kenning
Går från Nuveen Real Estate till Ica Fastigheter