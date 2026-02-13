Personnytt
KlaraBo utser vice vd
Magnus Nordholm.
styrelsen i KlaraBo utser Magnus Nordholm till vice vd. Han är för närvarande bolagets CFO och kommer även att fortsätta i den rollen efter tillträdet som vice vd.
