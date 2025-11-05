Personnytt

Hyresförhandlare till Bergama

José Miguel Suazo. 

Bergama rekryterar José Miguel Suazo till rollen som hyresförhandlare. Han kommer närmast från Hyresgästföreningen och går in i en nyckelroll med fokus på presumtionshyror.

Rätta artikel

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

