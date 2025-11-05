Personnytt
Hyresförhandlare till Bergama
José Miguel Suazo.
Bergama rekryterar José Miguel Suazo till rollen som hyresförhandlare. Han kommer närmast från Hyresgästföreningen och går in i en nyckelroll med fokus på presumtionshyror.
Bergama rekryterar José Miguel Suazo till rollen som hyresförhandlare. Han kommer närmast från Hyresgästföreningen och går in i en nyckelroll med fokus på presumtionshyror.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se