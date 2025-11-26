Personnytt
HSB värvar från Besqab
Fredrik Hjortzén.
HSB rekryterar Fredrik Hjortzén som affärsområdeschef för Affärsutveckling på HSB Bostad. Han har lång erfarenhet av affärsutveckling inom branschen, närmast som senior affärsutvecklare på Besqab.
