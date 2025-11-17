Personnytt
Head of finance till Slättö
Hedvig Falgén Andreassen.
Slättö utnämner Hedvig Falgén Andreassen till Head of Finance. Hon har tidigare varit verksam på Polarium som VP Global Accounting, samt Homevolt, där hon var CFO.
Slättö utnämner Hedvig Falgén Andreassen till Head of Finance. Hon har tidigare varit verksam på Polarium som VP Global Accounting, samt Homevolt, där hon var CFO.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se