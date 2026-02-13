Personnytt
Går från Slättö till Croisette
Simon Ytterholm.
Croisettes utökar sitt Capital Markets-team i Stockholm med Simon Ytterholm. Han kommer närmast från Slättö där han arbetade inom Investments med fokus på analys och transaktioner.
