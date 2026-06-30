Personnytt
Går från SIBS till Hagabacken
Suleyman Serhanoglu.
Hagabacken rekryterar Suleyman Serhanoglu som koncernredovisningsansvarig. Han kommer närmast från SIBS Group, där han varit koncernredovisningschef i drygt fyra år.
Hagabacken rekryterar Suleyman Serhanoglu som koncernredovisningsansvarig. Han kommer närmast från SIBS Group, där han varit koncernredovisningschef i drygt fyra år.
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