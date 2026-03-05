Personnytt

Går från SBB till Savills

David Lindström. 

Savills anställer David Lindström som Investment Analyst vid transaktionsteamet. Han kommer närmast från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), där han arbetat som analytiker.

Rätta artikel

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

