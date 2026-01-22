Personnytt
Går från Newsec till Hedman Modée & Partners
David Alm.
Hedman Modée & Partners anställer David Alm som analytiker. Han har en bakgrund från Newsec där han arbetat med marknadsanalys och värdering.
