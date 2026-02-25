Personnytt

Går från Living Impact till SBP Kredit

Alexander Palmqvist. 

SBP Kredit anställer Alexander Palmqvist som ansvarig för fondförsäljning & investerarrelationer. Han kommer närmast från rollen som Founding Partner på Living Impact.

