Personnytt
Går från Living Impact till SBP Kredit
Alexander Palmqvist.
SBP Kredit anställer Alexander Palmqvist som ansvarig för fondförsäljning & investerarrelationer. Han kommer närmast från rollen som Founding Partner på Living Impact.
