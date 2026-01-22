Personnytt
Går från Lindahl till Magnusson
Natalie Bretz.
Magnusson Advokatbyrå utnämner Natalie Bretz till delägare och medarbetare i Real Estate & Infrastructure teamet. Hon kommer närmast från Advokatfirman Lindahl.
