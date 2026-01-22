Personnytt
Går från K-Fastigheter till Croisette
Anton Bungss.
Croisette Leasing växer med Anton Bungss. Han ansluter till Croisette Leasing från K-Fastigheter, där han haft en roll som uthyrare.
