Personnytt
Går från Expedia till Croisette
Frida Eriksson.
Croisette värvar Frida Eriksson till sitt leasingteam i Stockholm. Hon kommer senast från Expedia och har dessförinnan arbetat som uthyrare på Carousel Group.
