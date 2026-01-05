Personnytt

Går från Ebab till Cushman & Wakefield

Amna Qazi. 

Cushman & Wakefield anställer Amna Qazi som Senior Project Manager. Hon kommer senast från Ebab och kombinerar projektledning med bakgrund inom interior design och hållbart byggande.

Rätta artikel

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

