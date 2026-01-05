Personnytt
Går från Ebab till Cushman & Wakefield
Amna Qazi.
Cushman & Wakefield anställer Amna Qazi som Senior Project Manager. Hon kommer senast från Ebab och kombinerar projektledning med bakgrund inom interior design och hållbart byggande.
