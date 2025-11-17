Personnytt
Går från Causey Westling till Savills
Gustav Thorsell.
Savills anställer Gustav Thorsell som värderare med placering vid Savills kontor i Göteborg. Han var tidigare verksam på CauseyWestling.
