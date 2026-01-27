Personnytt
Går från Besqab till Creiman
Ruzbeh Shamloo.
Creiman anställer Ruzbeh Shamloo som head of project management. Han kommer närmast från Besqab, där han arbetade som projektchef.
