Personnytt
Går från AMF till Alecta
Lena Rune.
Alecta Fastigheter utser Lena Rune till commercial manager med inriktning mot projektledning och analys på Alecta Fastigheter. Hon kommer närmast från AMF Fastigheter där hon varit asset manager.
