Personnytt
Frankgruppen utser vd
Susanne Åhlén.
Frankgruppen rekryterar Susanne Åhlén som ny vd. Susanne Åhlén har lång och gedigen erfarenhet från fastighets- och byggbranschen.
Frankgruppen rekryterar Susanne Åhlén som ny vd. Susanne Åhlén har lång och gedigen erfarenhet från fastighets- och byggbranschen.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se