Personnytt

Får ny roll inom Skanska Sverige

Maria Ronvall. 

Skanska Sverige utser Maria Ronvall att leda bolagets nyetablerade landbanksteam. Hon är idag regionchef för Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling.

Rätta artikel

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Fredrik Wisborn
Titania utser vice vd
Jimmie Ahlgren
Ska leda White i Malmö
Markus Linhardt
Vd-skifte i Colive
Suleyman Serhanoglu
Går från SIBS till Hagabacken
Maja Ivarsson
Vd-skifte på Liljewall
Nancy Mattsson
Ny generaldirektör för Boverket
Jacob Krokstedt
Bostadsförmedlingen i Stockholm utser vd
Oscar Stibeck
Vd-skifte i Fastator
Eva Wallenius
Lämnar Tenant & Partner och går till Savills
Fanny Bager
CBRE förstärker inom Office Agency
Linnéa Kylberg
Trophi utser vice vd
Anna Mähler 
Concept and Experience Lead till Krook & Tjäder
Helena Staaf
Blir ansvarig för hållbarhet inom Forsen
Maria Nilsson
Blir hållbarhetsansvarig på Forsen
Isabelle Holmberg
Går från Newsec till Pembroke
Lars Wild-Nordlund
Fastighetsägarna Syd utser ny vd
Johanna Gill
Vd-skifte i Brunnberg & Forshed
Lina Brolin
Blir transaktionschef på Castellum
Patrick Costow
Går från Meritmind till Boardtalk
Sofie Glenne
Boardtalk utser regionchef i Västerås
Frida Göransson
Klövern utser CFO
Johan Wallin
JLL rekryterar inom Tenant Representation
Christian Olofsson
Blir vice vd på Episurf Medical
Petra Widén Lindh
Lämnar Balder för Episurf Medical