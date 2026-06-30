Personnytt
Får ny roll inom Skanska Sverige
Maria Ronvall.
Skanska Sverige utser Maria Ronvall att leda bolagets nyetablerade landbanksteam. Hon är idag regionchef för Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling.
Skanska Sverige utser Maria Ronvall att leda bolagets nyetablerade landbanksteam. Hon är idag regionchef för Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling.
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