Personnytt
Får ny roll inom AMF Fastigheter
Natalie Aranda.
AMF Fastigheter utser Natalie Aranda till platsutvecklare. Hon har tidigare varit projektchef på AMF Fastigheter sedan 2023 då hon värvades från Atrium Ljungberg.
