Personnytt
Doxa utser transaktionschef
Anders Nordström.
Doxa utser Anders Nordström till ny transaktionschef. Han kommer senast från rollen som CFO på Petbuddy Group och har även varit verksam som styrelseledamot i flera tillväxtbolag.
