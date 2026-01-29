Personnytt
Catella Group rekryterar CFO
Gustav Jansson.
Catella Group utser Gustav Jansson till ny CFO. Han kommer närmast från tjänsten som CFO för de nordiska och baltiska regionerna på Visa.
