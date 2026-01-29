Personnytt

Catella Group rekryterar CFO

Gustav Jansson. 

Catella Group utser Gustav Jansson till ny CFO. Han kommer närmast från tjänsten som CFO för de nordiska och baltiska regionerna på Visa.

Fler på nya jobb

Krister Bergh
Blir säkerhetschef på Sollentunahem
Anna Nyberg
Blir head of asset management på Trophi
Maria Börtemark
Avancerar inom Alecta Fastigheter
Jenny Hammarlund
Blir global chef för OTPP
Lukas Forslund
Ny verksamhetsansvarig till Stockholms Hamnkvarter
Ruzbeh Shamloo
Går från Besqab till Creiman
Susanne Åhlén
Frankgruppen utser vd
Anders Nordström
Doxa utser transaktionschef
Alexandra Lundberg
CBRE-bolag utser head of building consultancy i Sverige
Magnus Kenning
Går från Nuveen Real Estate till Ica Fastigheter
Henrik Brinck Landelius
Tidigare Areim-vd till JM
Erik Norrman
Svefa utser affärsområdeschef
Stephan Wollert
Savills värvar från Riksbanken
Martin Hedenström
Ahrbom & Partner rekryterar arkitekt
Karin Lagerqvist
Victoriahem utser ny marknads- och kommunikationschef
Annika Lantz
Victoriahem utser CXO
David Alm
Går från Newsec till Hedman Modée & Partners
Douglas Frankedal Skoog
Går från Novier till Hedman Modée & Partners
Beatrice Andersson
Analytiker till Hedman Modée & Partners
Jonas Jonsson
Blir ordinarie vd i ByggVesta
Ludwig Mild
Magnusson utökar inom real estate
Natalie Bretz
Går från Lindahl till Magnusson
Gunnar Larsson
Managing Director till Aeonic
Ulrika Nilsson
Blir kontorschef på Fojab i Göteborg