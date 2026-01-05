Personnytt
Byggherrarna utser ny vd
Sofia Hansdotter.
Branschorganisationen Byggherrarna utser Sofia Hansdotter till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som expert inom fastighetsutveckling, nyproduktion och renovering hos Sveriges Allmännytta.
Branschorganisationen Byggherrarna utser Sofia Hansdotter till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som expert inom fastighetsutveckling, nyproduktion och renovering hos Sveriges Allmännytta.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se