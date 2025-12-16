Personnytt
Blir uthyrningsansvarig på CBRE
Oscar Sandén.
CBRE utser Oscar Sandén till head of agency, alltså ansvarig för uthyrning. Han har varit en del av CBRE i över tio år.
