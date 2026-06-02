Personnytt
Blir transaktionschef på Castellum
Lina Brolin.
Castellum utser Lina Brolin till ny transaktionschef. Hon har varit anställd på Castellum sedan april 2022 då hon kom från Vasakronan.
