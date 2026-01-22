Personnytt

Blir kontorschef på Fojab i Göteborg

Ulrika Nilsson. 

Fojab tillsätter Ulrika Nilsson som ny kontorschef på Fojab i Göteborg. Hon är tidigare vd på Erséus som under 2025 blev en del av Fojab.

Rätta artikel

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb

Martina Bergh
Obos rekryterar affärsutvecklare
Robert Ekfeldt
Croisette stärker uthyrningsverksamheten i Stockholm
Anton Bungss
Går från K-Fastigheter till Croisette
Frida Eriksson
Går från Expedia till Croisette
Eva Sterner
Utses till Sverigechef på Logicor
Petra Krüger
Vd-skifte i Trianon
Oscar Fex
Micasa utser vice vd
Johan Jarl
Återvänder till Vacse
Anders Hedström
Blir ordinarie vd i HSB Norr
Rikard Nyhrén
Intea rekryterar fastighetschef
Sofia Hansdotter
Byggherrarna utser ny vd
Amna Qazi
Går från Ebab till Cushman & Wakefield
Semiha Kaya
Senior Project Manager till Cushman & Wakefield
Andreas Wik
Atrium Ljungberg rekryterar från Neobo
Peter Ullmark
Vd-skifte i Brinova
Malin Svensson
Ny koncerndirektör i Obos
Annika Ekström
Lämnar SBB och går till PPI
Cecilia Fällström
SBP Kredit rekryterar kreditjurist
Amanda Tevell
Utses till vd för Hultström Group
Sofia Aasvold
Logistri utser vice vd
Anders Hansén
Får ny roll på CBRE
Oscar Sandén
Blir uthyrningsansvarig på CBRE
Lars Carlstedt
Balticgruppen utser vd
Katarina Swedenborg
Fastighetsutvecklingschef till SKB