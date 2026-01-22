Personnytt
Blir kontorschef på Fojab i Göteborg
Ulrika Nilsson.
Fojab tillsätter Ulrika Nilsson som ny kontorschef på Fojab i Göteborg. Hon är tidigare vd på Erséus som under 2025 blev en del av Fojab.
Fojab tillsätter Ulrika Nilsson som ny kontorschef på Fojab i Göteborg. Hon är tidigare vd på Erséus som under 2025 blev en del av Fojab.
Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?
Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se